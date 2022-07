IMPRESSIONS NOCTURNES, 3 août 2022, .

IMPRESSIONS NOCTURNES



2022-08-03 21:30:00 – 2022-08-03

Sur l’enceinte romaine, la cathédrale et les plus beaux arbres de la cité, levez les yeux pour découvrir le travail de deux artistes, Nicolas Boutruche et Philippe Echaroux. L’histoire des lieux et des hommes, cadre de ces créations, vous sera contée.

En partenariat avec la direction du développement des actions culturelles. Votre guide sera Isabelle NOYER du service tourisme et patrimoine.

Rendez-vous : Maison du Pilier-Roiuge.

