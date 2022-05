Impressions naturelles

2022-06-05 14:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier d’impressions sur textile pour les +18 ans . Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne. , réservation conseillée.

Découvrez, le temps d’un après-midi, la magie des impressions naturelles sur tissus : à partir des végétaux présents dans le jardin, et grâce à la technique d’empreintes, créez vos tote-bags champêtres personnalisés (matériel fourni). Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier d’impressions sur textile pour les +18 ans . Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne. , réservation conseillée.

