Impressions croisées Samer Samer Catégorie d’évènement: Samer

Impressions croisées Samer, 5 juin 2022, Samer. Impressions croisées 910 route du Breuil Samer

2022-06-05 – 2022-06-26

910 route du Breuil Samer 62830 Samer L’Atelier d’Akané présente une exposition de dessins et gravures de Marie Apiou et Simone Valcke du 5 au 26 juin 2022. +33 6 33 76 45 24 L’Atelier d’Akané présente une exposition de dessins et gravures de Marie Apiou et Simone Valcke du 5 au 26 juin 2022. 910 route du Breuil Samer

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégorie d’évènement: Samer Autres Lieu Samer Adresse 910 route du Breuil Ville Samer lieuville 910 route du Breuil Samer

Samer Samer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samer/

Impressions croisées Samer 2022-06-05 was last modified: by Impressions croisées Samer Samer 5 juin 2022

Samer