Impressions botaniques Atelier Jardin Colore ton Monde Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Impressions botaniques Atelier Jardin Colore ton Monde, 18 mai 2022, Sceaux. Impressions botaniques

Atelier Jardin Colore ton Monde, le mercredi 18 mai à 15:00

Atelier Impressions botaniques —————————— ### Le 18 mai 2022 – 15h00 – 17h00 Envie de découvrir une pratique qui permet de nous re-lier à notre Nature et à la puissance des éléments ? En associant les principes actifs des plantes, à l’eau et à la chaleur on arrive à extraire l’âme colorée des plantes pour l’imprimer sur le textile. Venez découvrir les plantes de notre jardin, vous imprégnez de leurs couleurs et créer une étole à l’image du printemps ! Programme : * Présentation des plantes dans le jardin. * Création d’un écoprint (placement des feuilles, cuisson, découverte) Nombre de participants attendus : 7 Équipement à prévoir : 2 morceaux de tissu blanc en coton (style vieux drap de coton) d’environ 150 cm sur 45 cm chacun (pas de tissu en fibre synthétique, seulement du coton blanc). Pensez à prendre un petit sachet en papier pour y emballer votre création qui sera encore humide. Coordonnées utiles : Pour réserver : [coloretonmonde@yahoo.fr](mailto:coloretonmonde@yahoo.fr) Merci de préciser que l’atelier réservé est celui de la Fête de la nature le 18 mai Réservation obligatoire comment s’y rendre : RER B arrêt ROBINSON, l’atelier est en face de mobalpa, entrez dans le jardin ! toutes les infos : [https://fetedelanature.com/edition-2022/impressions-botaniques](https://fetedelanature.com/edition-2022/impressions-botaniques)

inscription obligatoire

Proposé par colore ton monde Atelier Jardin Colore ton Monde 4 avenue du plessis 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Atelier Jardin Colore ton Monde Adresse 4 avenue du plessis 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville Atelier Jardin Colore ton Monde Sceaux Departement Hauts-de-Seine

Atelier Jardin Colore ton Monde Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Impressions botaniques Atelier Jardin Colore ton Monde 2022-05-18 was last modified: by Impressions botaniques Atelier Jardin Colore ton Monde Atelier Jardin Colore ton Monde 18 mai 2022 Atelier Jardin Colore ton Monde Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine