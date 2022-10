IMPRESSIONS BOHÊME Cornimont, 6 novembre 2022, Cornimont.

IMPRESSIONS BOHÊME

3 rue des Grands Meix Eglise Saint Barthélémy Cornimont Vosges Eglise Saint Barthélémy 3 rue des Grands Meix

2022-11-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-06 19:00:00 19:00:00

Eglise Saint Barthélémy 3 rue des Grands Meix

Cornimont

Vosges

Pour ses concerts d’automne, après deux ans d’absence, l’ensemble vocal Poly-sons nous emmène au cœur de la musique slave. De Dvorak à Janacek, en passant par Zelenka, Kodaly ou Martinu, nous découvrons des œuvres vocales touchantes et originales, inspirées des danses et du folklore tchèque et hongrois. Tour à tour enjouées, humoristiques, graves, intimistes ou contemplatives, ces « Impressions Bohême » nous font vivre une expérience chorale inédite et nous plongent dans l’univers méconnu de ces compositeurs qui, par leurs influences multiples, à mi-chemin entre l’orient et l’occident, nous livrent une musique rare, incroyablement riche. Nous aurons le plaisir de partager ces moments musicaux avec Alliance en quatuor : Danièle Castello et Olga Ferry aux violons , Maud Lepri à l’alto et Cédric Bourhaux au violoncelle , sans oublier Sandrine Muller au piano ainsi que Mathilde Miclo et Xiaoxiong Long dans un solo de Zelenka .

+33 6 21 20 74 75

Poly-sons

Eglise Saint Barthélémy 3 rue des Grands Meix Cornimont

dernière mise à jour : 2022-10-14 par