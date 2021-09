Saint-Erblon La Casba Ille-et-Vilaine, Saint-Erblon Impression végétale et pochoir – Atelier pour enfants La Casba Saint-Erblon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pour les enfants de 7 à 12 ans, La Casba, à Saint-Erblon, propose de venir découvrir une discipline artistique. Ce samedi 11 septembre, les enfants créeront des pochoirs et peindront des motifs. Et dans un deuxième temps, ils peindront par impression des végétaux avec la technique de l’impression végétale.

Créations de pochoirs et impressions végétales pour les enfants La Casba 12 avenue de la Fontaine, Saint-Erblon Saint-Erblon Ille-et-Vilaine

