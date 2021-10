Champagné-les-Marais Champagné-les-Marais Champagné-les-Marais, Vendée IMPRESSION D’HIVER D’APRÈS L’ŒUVRE DE GEORGES SEURAT « POINTILLISME ET COLLAGE » Champagné-les-Marais Champagné-les-Marais Catégories d’évènement: Champagné-les-Marais

Vendée

IMPRESSION D’HIVER D’APRÈS L’ŒUVRE DE GEORGES SEURAT « POINTILLISME ET COLLAGE » Champagné-les-Marais, 8 décembre 2021, Champagné-les-Marais. IMPRESSION D’HIVER D’APRÈS L’ŒUVRE DE GEORGES SEURAT « POINTILLISME ET COLLAGE » 2021-12-08 14:00:00 – 2021-12-08 17:00:00 C3d studio 31, Rue du 8 mai 1945

Champagné-les-Marais Vendée dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Champagné-les-Marais, Vendée Autres Lieu Champagné-les-Marais Adresse C3d studio 31, Rue du 8 mai 1945 Ville Champagné-les-Marais