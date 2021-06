Availles-en-Châtellerault Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault, Vienne Impression de végétaux sur tissus Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault

Vienne

Impression de végétaux sur tissus Médiathèque Paul-Émile Victor, 12 juin 2021-12 juin 2021, Availles-en-Châtellerault. Impression de végétaux sur tissus

Médiathèque Paul-Émile Victor, le samedi 12 juin à 10:00

Découverte et mise en pratique de techniques d’impression sur tissus avec des végétaux de proximité. Chaque participant repartira avec ses réalisations. Atelier animé par Marie-Christine Legendre de Lumin’essence des plantes. Ouvert à tous à partir de 14 ans. Places limitées à 6 personnes.

Sur inscription

Atelier Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas 86530 Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault Le Gué de Landin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Paul-Émile Victor Adresse 4 rue Tiers Colas 86530 Availles-en-Châtellerault Ville Availles-en-Châtellerault lieuville Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault