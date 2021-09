Orléans Scène du Ponton Loiret, Orléans Impression de Loire Scène du Ponton Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Impression de Loire Scène du Ponton, 22 septembre 2021, Orléans. Impression de Loire

Scène du Ponton, le mercredi 22 septembre à 22:00

Pour fêter la 10ème édition du Festival de Loire, l’Orchestre Symphonique d’Orléans présentera des oeuvres évoquant les fleuves et interprètera « Impressions de Loire » de Thibaut Vuillermet avec une projection sur grand écran. Ce film, qui rend hommage à notre fleuve royal, a été primé 15 fois lors de concours internationaux. Un moment de communion magique entre la musique et la Loire… En partenariat avec l’[Orchestre Symphonique](http://www.orchestre-orleans.com/) et la [Région Centre-Val de Loire.](https://www.centre-valdeloire.fr/)

gratuit

Le Grand rendez-vous du mercredi soir dans le cadre du festival de Loire Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T22:00:00 2021-09-22T23:30:00

