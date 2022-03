IMPRESSION 3D POUR TOUS La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 9 avril à 10:00

De 10 à 14 ans Ouvrez votre imagination pour réaliser un objet à l’aide d’une imprimante 3D. Modélisez l’objet de vos rêves grâce à un logiciel informatique puis laissez la machine travailler pour vous. Vous repartirez en connaissant le fonctionnement derrière cette technologie (et avec votre création !). Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00

