IMPRAM Lannion, 25 octobre 2021, Lannion.

IMPRAM 2021-10-25 – 2021-10-31

Lannion Côtes d’Armor

Établissement du groupe de presse hebdomadaire régionale PubliHebdos, l’imprimerie IMPRAM est spécialisée dans l’impression de journaux, éditions spéciales et magazines tels que Le Trégor, L’Écho de l’Armor et de l’Argoat, Le Paysan Breton…

Au total une cinquantaine de titres sont imprimés chaque semaine sur la rotative de Cavan. l’IMPRAM possède en effet la plus forte capacité de production du groupe, permettant d’imprimer des journaux jusqu’à 72 pages en un seul tirage et trois formats différents. Chez IMPRAM, c’est 600 000 journaux par semaine qui sont édités et livrés dans les points de vente et chez les abonnés.

De la conception à la livraison, venez découvrir tous les métiers composant la chaîne graphique. De l’atelier de composition en passant par l’impression et le façonnage, toutes les étapes de conception d’un journal vous seront dévoilées lors de cette visite.

Visite adaptée pour les enfants à partir de 15 ans.

Visite possible sous réserve de 5 personnes inscrites minimum.

+33 2 96 05 60 70 https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/imprimerie-impram/?occurrence=2021-10-26&time=

Établissement du groupe de presse hebdomadaire régionale PubliHebdos, l’imprimerie IMPRAM est spécialisée dans l’impression de journaux, éditions spéciales et magazines tels que Le Trégor, L’Écho de l’Armor et de l’Argoat, Le Paysan Breton…

Au total une cinquantaine de titres sont imprimés chaque semaine sur la rotative de Cavan. l’IMPRAM possède en effet la plus forte capacité de production du groupe, permettant d’imprimer des journaux jusqu’à 72 pages en un seul tirage et trois formats différents. Chez IMPRAM, c’est 600 000 journaux par semaine qui sont édités et livrés dans les points de vente et chez les abonnés.

De la conception à la livraison, venez découvrir tous les métiers composant la chaîne graphique. De l’atelier de composition en passant par l’impression et le façonnage, toutes les étapes de conception d’un journal vous seront dévoilées lors de cette visite.

Visite adaptée pour les enfants à partir de 15 ans.

Visite possible sous réserve de 5 personnes inscrites minimum.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par