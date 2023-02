IMPLACABLE LA LIVREUSE DE CHANSON COMEDIE NATION, 12 mars 2023, PARIS.

IMPLACABLE LA LIVREUSE DE CHANSON COMEDIE NATION. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 19:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

TREFLE PRODUCTION – COMEDIE NATION présente ce spectacle Pour commencer l’année en goûtant la liberté et la sensualité des grands héroïnes de la livreuse de chansons : Carmen, Norma, Sally Bowles, Joséphine … La livreuse de chansons s’empare de différents styles de musique, et donne du bonheur au travers des tubes de la comédie musicale, de l’opéra, du RNB, de la chanson française et plus largement du latino, du jazz. IMPLACABLE, elle communique la joie de vivre, provoque les émotions. Il suffit d’une petite étincelle pour que tout le monde retrouve un charmant sourire !

Votre billet est ici

COMEDIE NATION PARIS 77 rue de Montreuil Paris

TREFLE PRODUCTION – COMEDIE NATION présente ce spectacle

Pour commencer l’année en goûtant la liberté et la sensualité des grands héroïnes de la livreuse de chansons : Carmen, Norma, Sally Bowles, Joséphine … La livreuse de chansons s’empare de différents styles de musique, et donne du bonheur au travers des tubes de la comédie musicale, de l’opéra, du RNB, de la chanson française et plus largement du latino, du jazz. IMPLACABLE, elle communique la joie de vivre, provoque les émotions. Il suffit d’une petite étincelle pour que tout le monde retrouve un charmant sourire !

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici