Nivre Imphy EUR La ville d’Imphy organise durant 4 jours la 13ème édition du salon du jeu. Retrouvez vos jeux vidéos préférés, différents tournois, mais aussi des jeux de société et des jeux en bois ! Jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 :

Accueil des scolaires de la ville : information sur l’usage des jeux vidéos et découverte des jeux anciens et de société.

Jeudi et vendredi : 16h30-19h :

Ouverture tout public Samedi et dimanche : 11h-19h

Ouverture tout public Buvette – Restauration

Entrée gratuite +33 3 86 90 95 00 Salle des fêtes Rue Paul Vaillant-Couturier Imphy

