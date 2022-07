Impériale visite gui(n)dée Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Impériale visite gui(n)dée Compiègne, 17 septembre 2022, Compiègne. Impériale visite gui(n)dée

Avenue de l’Armistice Compiègne Oise

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-17 Compiègne

Venez à la rencontre des personnages illustres qui ont fait la renommée de Compiègne au cours d'une promenade théâtralisée à l'initiative de l'Office de Tourisme. Une expérience immersive pleine de charme et d'humour ! La vérité historique pourrait ne pas être celle que l'on croit… Et si la Grande Histoire en cachait bien d'autres ? Voilà le point de départ de cette création de l'Acte Théâtral, de l'Association Le bord de l'eau et de la compagnie La Cahute basés sur Margny-lès-Compiègne, en partenariat avec l'Office de Tourisme. Cette visite gui(n)dée inédite est co-financée par le projet européen Expérience qui vise à prolonger la saison touristique d'octobre à mars pour attirer de nouveaux visiteurs dans la région.

Compiègne

