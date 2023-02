Imperial Triumphant + Fange LE GUEULARD PLUS, 6 mai 2023, NILVANGE.

Imperial Triumphant + Fange LE GUEULARD PLUS. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 20:30 (2023-05-06 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE GUEULARD PLUS (2/2020-001749) présente ce concert + 1ère PartieImperial Triumphant, groupe américain protéiforme aux multiples visages, est né dans un berceau black, puis a grandi, changé de peau pour offrir sa vision avant-gardiste d’un death/black teinté de free jazz. Un concert d’Imperial Triumphant, c’est un feu d’artifice sensoriel qui ne laisse personne indemne.FANGE est abrasif, extrême, crasseux et abrupte. La musique et les paroles du trio Français est la forme la plus offensive et excessive de catharsis sonique. Voguant entre harsh noise, sludge et D-Beat typiques du death old school suédois, tous les moyens sont bons pour faire fondre et bouillir vos conduits auditifs. Un défouloir aussi suffocant que jubilatoire, entre rage primaire et lourdeur oppressante, voilà à quoi vous attendre à l’écoute de leur musique sauvage.GRATUIT pour les moins de 15 ansLe Gueulard Plus est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malentendants et aux malvoyants.Réservation PMR : 03.82.54.07.07L’horaire annoncé dans la programmation correspond au début du concert. Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 minutes avant l’horaire annoncé du concert.

Votre billet est ici

LE GUEULARD PLUS NILVANGE 3 Rue Victor Hugo Moselle

LE GUEULARD PLUS (2/2020-001749) présente ce concert

+ 1ère Partie

Imperial Triumphant, groupe américain protéiforme aux multiples visages, est né dans un berceau black, puis a grandi, changé de peau pour offrir sa vision avant-gardiste d’un death/black teinté de free jazz. Un concert d’Imperial Triumphant, c’est un feu d’artifice sensoriel qui ne laisse personne indemne.

FANGE est abrasif, extrême, crasseux et abrupte. La musique et les paroles du trio Français est la forme la plus offensive et excessive de catharsis sonique. Voguant entre harsh noise, sludge et D-Beat typiques du death old school suédois, tous les moyens sont bons pour faire fondre et bouillir vos conduits auditifs. Un défouloir aussi suffocant que jubilatoire, entre rage primaire et lourdeur oppressante, voilà à quoi vous attendre à l’écoute de leur musique sauvage.

GRATUIT pour les moins de 15 ans

Le Gueulard Plus est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malentendants et aux malvoyants.

Réservation PMR : 03.82.54.07.07

L’horaire annoncé dans la programmation correspond au début du concert.

Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 minutes avant l’horaire annoncé du concert.

.14.0 EUR14.0.

Votre billet est ici