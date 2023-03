Imperfecto Creil Catégories d’Évènement: Creil

Imperfecto, 15 mars 2023, Creil

2023-03-15 20:30:00 – 2023-03-15 21:30:00 Creil

Oise 13 À un saut de bus

DANSE Mercredi 15 mars 20h30

Au Théâtre du Beauvaisis – scène nationale En apparence, deux univers lointains. Mais à l’intérieur, les sensibilités convergent, prêtes à s’unir, bondir et chavirer. Deux corps qui se rejoignent au même endroit, assoiffés de curiosité l’un envers l’autre. Tantôt nobles, tantôt sauvages, ils s’exposent, s’observent et se comprennent imparfaits. Ils jouent, depuis l’infatigable flamenco de David Coria à l’inclassable gestuelle électrique de Jann Gallois, acceptant l’amalgame de leurs mondes respectifs pour mieux traiter cette racine imparfaite de l’être et de l’amour qui en découle. Chorégraphie, scénographie, costumes et interprétation Jann Gallois & David Coria Tarifs partenaires

Plein 15 €

Réduit et abonné 13 € Durée: 1h On vous emmène !

Une navette gratuite partira devant La Faïencerie. Horaire à venir

Réservation obligatoire avant le 8 mars 2023.

Réservez votre place dans le bus Spectacle proposé par

Le Théâtre du Beauvaisis – scène nationale, Beauvais Renseignement au 03 44 24 01 01 ou accueil@faiencerie-theatre.com accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 https://www.faiencerie-theatre.com/Imperfecto.html Michel Juvet

