Imperfecto THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP, 27 mai 2023, CLAMART.

Imperfecto THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 18:00 (2023-05-16 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Si elle vient du hip hop, lui vient du flamenco. Ensemble, ils brisent les frontières de la danse pour faire fusionner leurs arts. Une preuve que la perfection se conjugue parfois à l’imparfait. Au langage gestuel éclectique de l’une répond ainsi l’énergie flamenco de l’autre. Tantôt nobles tantôt sauvages, assoiffés de curiosité, leurs corps se rejoignent dans une même émotion : se découvrir l’un à l’autre et se découvrir à soi-même. De leurs imperfections naît une émotion nouvelle.Un défi passionnant pour deux artistes d’exception, porté par la musique live et le chant inspiré de David Lagos.En apparence, il y a deux « physicalités », deux voix, deux univers lointains. Mais à l’intérieur, les sensibilités convergent : on découvre qu’elles sont de la même grandeur, prêtes à s’unir, bondir, porter, et même chavirer. Deux corps qui se rejoignent au même endroit, assoiffés de curiosité envers les autres. Tantôt nobles, tantôt sauvages, ils agitent leurs jambes et leurs bras dans une jungle d’émotions. Ils s’exposent, s’observent et se comprennent imparfaits.Danse – 1h

THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP CLAMART 22 Rue Paul Vaillant-Couturier

Danse – 1h

