Impatience 2022, festival du théâtre émergent Théâtre 13, 6 décembre 2022, Paris.

Du mardi 06 décembre 2022 au jeudi 15 décembre 2022 :

Encourageant les démarches scéniques innovantes, stimulant les expérimentations des uns et éveillant la curiosité des autres, Impatience met en lumière les ambitions artistiques, scénographiques et textuelles des metteurs en scène, metteuses en scène et collectifs émergents.

Rendez-vous incontournable de la jeune création, Impatience donne à voir celles et ceux qui inventent le théâtre à venir. De Thomas Jolly en 2009 à Anaïs Muller et Bertrand Poncet (Cie Shindô) en 2021, le festival Impatience accompagne la scène artistique d’aujourd’hui… et celle de demain !

À l’instar d’un jury professionnel et d’un jury lycéen, vous êtes invités à rejoindre le rythme passionné du festival pour décerner un Prix du public.

avec Télérama, par le CENTQUATRE-PARIS, Théâtre de Chelles, Jeune Théâtre National, TLA – scène conventionnée à Tremblay-en-France, Les Plateaux Sauvages, Théâtre 13, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN

