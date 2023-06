Fête de la MJC : Expo et démo poterie Impasse Veyrane Beaumont-lès-Valence, 14 juin 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

La MJC organise sa traditionnelle Fête de la MJC pour clôturer la saison, du 7 au 15 juin 2023.

A cette occasion, nous vous invitons toutes et tous à soutenir les ateliers mis à l’honneur, lors de cette semaine..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-15 . .

Impasse Veyrane MJC Espace Veyrane

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The MJC is organizing its traditional Fête de la MJC to close the season, from June 7 to 15, 2023.

On this occasion, we invite you all to support the workshops featured during the week.

El MJC organiza su tradicional Fête de la MJC para clausurar la temporada, del 7 al 15 de junio de 2023.

Para celebrarlo, os invitamos a todos a apoyar los talleres que serán protagonistas durante la semana.

Das MJC veranstaltet zum Abschluss der Saison vom 7. bis 15. Juni 2023 sein traditionelles MJC-Fest.

Bei dieser Gelegenheit laden wir Sie alle ein, die Workshops zu unterstützen, die in dieser Woche im Mittelpunkt stehen.

Mise à jour le 2023-05-31 par Valence Romans Tourisme