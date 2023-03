La carneille :un village d’artisanat d’art Impasse sylvère bouquerel La Carneille Catégories d’Évènement: La Carneille

La carneille :un village d’artisanat d’art Impasse sylvère bouquerel, 1 avril 2023, La Carneille. La carneille :un village d’artisanat d’art 1 et 2 avril Impasse sylvère bouquerel Exposition de céramiques, grès et porcelaines avec démonstration de tournage : toutes les étapes pour produire une pièce de céramique, du travail de la terre à l’émaillage.

Les jeunes visiteurs de + de 12 ans ainsi que les adultes auront la possibilité de s’initier au tournage.

Je fabrique tous mes émaux à partir de matières premières et d’oxydes naturels : vous découvrirez les produits employés ainsi que la manière de les utiliser

Lieu propice à la découverte de ce métier ancestral dont le façonnage des pièces est resté quasiment à l'identique.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

