La Carneille : un village d’artisans d’art Impasse sylvère bouquerel, 1 avril 2023, La Carneille. La Carneille : un village d’artisans d’art 1 et 2 avril Impasse sylvère bouquerel Venez découvrir le monde de la joaillerie au travers les pierres et les perles. C’est à partir de ce monde que naît le bijou de vos rêves. Pendant les 2 jours, je présenterai le métier grâce aux outils utilisés,et la fusion entre la matière et les pierres. Le travail est fait artisanalement à la main. Je tiens à préserver les techniques ancestrales de fabrication. Les pièces sont façonnées dans la matière. Les créations que je réalise sont uniques et personnalisées. C’est à partir d’un dessin, d’une inspiration ou de votre métal que peut éclore un joyau à votre convenance. Les pierres ou les perles peuvent agrémenter les parures par leurs éclats et leurs couleurs. Impasse sylvère bouquerel La carneille La Carneille 61100 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.atelierleroycreation.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 25 97 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

