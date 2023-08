Visite de l’Atelier Roger Douville – Journées Européennes du Patrimoine Impasse Roger Douville Canville-les-Deux-Églises, 17 septembre 2023, Canville-les-Deux-Églises.

Canville-les-Deux-Églises,Seine-Maritime

Sculptures sur bois, salle d’exposition où se trouvent les œuvres de nos sculpteurs travaillant des bois exotiques, précieux ou du pays.

L’ Atelier Roger Douville vous ouvre ses portes afin que vous découvriez le travail des sculpteurs sur bois en direct !.

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Impasse Roger Douville

Canville-les-Deux-Églises 76560 Seine-Maritime Normandie



Wood carvings, exhibition room where you can see the works of our sculptors working with exotic, precious or local woods.

The Roger Douville workshop opens its doors to you so that you can discover the work of the woodcarvers in direct!

Tallas de madera, una sala de exposición de las obras de nuestros escultores que trabajan con maderas exóticas, preciosas o locales.

El Atelier Roger Douville le abre sus puertas para que descubra de primera mano el trabajo de nuestros escultores en madera

Holzschnitzereien, Ausstellungsraum mit den Werken unserer Bildhauer, die mit exotischen, wertvollen oder einheimischen Hölzern arbeiten.

Das Atelier Roger Douville öffnet seine Türen für Sie, damit Sie die Arbeit der Holzschnitzer live erleben können!

Mise à jour le 2023-08-23 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville