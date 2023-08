Savoir-faire : visite de l’atelier de sculpture sur bois Roger Douville Impasse Roger Douville 76560 Canville-les-Deux-Églises Catégories d’Évènement: Canville-les-Deux-Églises

Seine-Maritime Savoir-faire : visite de l’atelier de sculpture sur bois Roger Douville Impasse Roger Douville 76560 Canville-les-Deux-Églises, 17 septembre 2023, Canville-les-Deux-Églises. Savoir-faire : visite de l’atelier de sculpture sur bois Roger Douville Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Impasse Roger Douville 76560 Réservation conseillée. L’atelier Roger Douville vous ouvre ses portes pour découvrir le travail des sculpteurs sur bois précieux ! Impasse Roger Douville 76560 Impasse Roger Douville 76560 Canville les Deux Eglises Canville-les-Deux-Églises 76560 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 44 06 53 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Plateau de Caux Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Canville-les-Deux-Églises, Seine-Maritime Autres Lieu Impasse Roger Douville 76560 Adresse Impasse Roger Douville 76560 Canville les Deux Eglises Ville Canville-les-Deux-Églises Departement Seine-Maritime Lieu Ville Impasse Roger Douville 76560 Canville-les-Deux-Églises latitude longitude 49.770927;0.841915

Impasse Roger Douville 76560 Canville-les-Deux-Églises Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/canville-les-deux-eglises/