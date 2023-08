FESTIVAL PÉZENAS DES IDÉES – COMMUNE COMMUNE Impasse Pillement Pézenas, 28 septembre 2023, Pézenas.

Avons-nous tous notre place dans notre modèle de gouvernance actuel ? C’est la question posée par les habitants de la commune de Saillans, dans la Drôme, qui les a menés à confier la mairie à une liste partageant les pouvoirs entre élus et habitants entre 2014 et 2020..

Do we all have a place in our current governance model? This is the question posed by the inhabitants of the commune of Saillans, in the Drôme region, which led them to entrust the town hall to a list sharing power between elected representatives and residents between 2014 and 2020.

¿Tenemos todos cabida en nuestro actual modelo de gobernanza? Esta es la pregunta que se plantean los vecinos del municipio de Saillans, en la Drôme, y que les ha llevado a confiar el ayuntamiento a una lista de reparto de competencias entre cargos electos y vecinos entre 2014 y 2020.

Haben wir alle unseren Platz in unserem derzeitigen Regierungsmodell? Diese Frage stellten sich die Einwohner der Gemeinde Saillans im Departement Drôme, was dazu führte, dass sie das Bürgermeisteramt zwischen 2014 und 2020 einer Liste anvertrauten, die die Macht zwischen gewählten Vertretern und Einwohnern teilte.

