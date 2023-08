FESTIVAL PÉZENAS DES IDÉES – INVICTUS Impasse Pillement Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Pézenas FESTIVAL PÉZENAS DES IDÉES – INVICTUS Impasse Pillement Pézenas, 25 septembre 2023, Pézenas. Pézenas,Hérault Une interprétation saisissante de Nelson Mandela.

2023-09-25 18:00:00 fin : 2023-09-25 . EUR.

Impasse Pillement

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



A gripping portrayal of Nelson Mandela Una apasionante interpretación de Nelson Mandela Eine eindringliche Interpretation von Nelson Mandela Mise à jour le 2023-08-23 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Impasse Pillement Adresse Impasse Pillement Ville Pézenas Departement Hérault Lieu Ville Impasse Pillement Pézenas latitude longitude 43.46097;3.42057

Impasse Pillement Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/