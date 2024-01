Causerie PED – Exil Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou, lundi 12 février 2024.

Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 18:00:00

fin : 2024-02-12

Rencontre avec l’association « Exilé. e mon ami.e 29 » (EMAL 29) ; Echanger sur ce qu’il se fait sur Plougasnou pour venir en aide aux personnes en exil. Les actions réalisées, en cours et comment participer…

Buts de l’association : venir en aide aux familles et personnes en exil, de concert avec les associations morlaisiennes [Amnesty International, Ligue des Droits de l’Homme, Pays de Morlaix Solidarité Migrants, Utopistes en action, Morlaix Liberté, ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)]. Rechercher des solutions pour loger et accompagner les familles et personnes en exil dans la suite de leur parcours de vie.

Aides possibles : participation financière ou matérielle (selon les besoins recensés) ; hébergement d’urgence ou plus pérenne ; aides aux démarches administratives (statut, CAF, santé, école,…) ; transports pour formalités, courses ou autres ; cours de français, soutien scolaire et aide aux devoirs ; réparations et bricolages… ou simples moments de convivialité (plage, balade, jeux) avec les personnes ou familles.

Impasse Pierre de Coubertin Maison des associations

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT BAIE DE MORLAIX