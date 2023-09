Atelier « creusage de citrouilles » au Far West aux autruches Impasse Maurice Toussaint Dancourt, 27 octobre 2023, Dancourt.

Dancourt,Seine-Maritime

La Ferme du Far West aux autruches se met aux couleurs d’Halloween et vous propose un atelier pour créer ton horrible citrouille.

Rendez-vous les 27 / 28 et 29 octobre de 10h à 16h.

A ces mêmes dates, soirées spéciales déguisés :

De 16h à 18h : Animation maison hantée pour les enfants dès 3 ans.

De 18h à 23h : Soirée Halloween pour adultes, présence de comédiens sur le parcours.

Infos : 07 69 22 43 37.

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 19:00:00. .

Impasse Maurice Toussaint

Dancourt 76340 Seine-Maritime Normandie



La Ferme du Far West aux autruches is getting into the Halloween spirit with a workshop to create your very own ghastly pumpkin.

See you on October 27 / 28 and 29 from 10am to 4pm.

On the same dates, special dress-up evenings:

4pm to 6pm: Haunted house entertainment for children aged 3 and over.

6pm to 11pm: Halloween evening for adults, with comedians along the route.

Info: 07 69 22 43 37

La Ferme du Far West aux autruches se adentra en el espíritu de Halloween con un taller para crear tu propia calabaza espantosa.

Venga los días 27, 28 y 29 de octubre de 10.00 a 16.00 h.

En las mismas fechas, veladas especiales de disfraces:

De 16:00 a 18:00: Casa encantada para niños a partir de 3 años.

De 18.00 a 23.00 h: Fiesta de Halloween para adultos, con humoristas a lo largo del recorrido.

Información: 07 69 22 43 37

Die Straußenfarm Far West ist in den Farben von Halloween gehalten und bietet dir einen Workshop an, in dem du deinen schrecklichen Kürbis gestalten kannst.

Treffpunkt ist am 27 / 28 und 29. Oktober von 10 bis 16 Uhr.

An denselben Tagen finden auch spezielle Abende für Verkleidete statt:

Von 16 bis 18 Uhr: Geisterhaus-Animation für Kinder ab 3 Jahren.

Von 18 bis 23 Uhr: Halloween-Abend für Erwachsene, mit Schauspielern auf der Strecke.

Infos: 07 69 22 43 37

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche