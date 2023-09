PEUR au Far West aux autruches Impasse Maurice Toussaint Dancourt, 27 octobre 2023, Dancourt.

Dancourt,Seine-Maritime

La Ferme du Far West aux autruches se met aux couleurs d’Halloween et vous propose quelques journées riche en frissons.

Soirées spéciales, venez déguisés !

Rendez-vous les 27 / 28 et 29 octobre

De 16h à 18h : Maison hantée pour les enfants à partir de 3 ans

De 18h à 23h : Soirée Halloween pour les adultes avec présence de comédiens sur le parcours.

Restauration et buvette sur place

Infos : 07 69 22 43 37.

Vendredi 2023-10-27 16:00:00 fin : 2023-10-29 23:00:00. .

Impasse Maurice Toussaint

Dancourt 76340 Seine-Maritime Normandie



La Ferme du Far West aux autruches is decked out in Halloween colors for a few days of thrills and chills.

Come in disguise for special evenings!

Rendezvous on October 27 / 28 and 29

4pm to 6pm: Haunted house for children aged 3 and over

6pm to 11pm: Halloween party for adults, with comedians along the route.

Catering and refreshments on site

Info: 07 69 22 43 37

La Ferme du Far West aux autruches se engalana con los colores de Halloween para vivir unos días de emoción y escalofríos.

Noches especiales, ¡ven disfrazado!

Nos vemos los días 27, 28 y 29 de octubre

De 16:00 a 18:00: Casa encantada para niños a partir de 3 años

De 18:00 a 23:00: Fiesta de Halloween para adultos, con actores en el recorrido.

Restauración y refrescos in situ

Información: 07 69 22 43 37

Die Straußenfarm des Wilden Westens erstrahlt in den Farben von Halloween und bietet Ihnen einige gruselige Tage.

Besondere Abende, kommen Sie verkleidet!

Treffpunkt am 27. / 28. und 29. Oktober

Von 16 bis 18 Uhr: Spukhaus für Kinder ab 3 Jahren

Von 18 bis 23 Uhr: Halloween-Abend für Erwachsene mit Schauspielern auf dem Parcours.

Essen und Trinken vor Ort

Infos: 07 69 22 43 37

