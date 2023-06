Grande journée à la ferme du far west aux autruches Impasse Maurice Toussaint Dancourt, 10 juin 2023, Dancourt.

Dancourt,Seine-Maritime

Le Far West aux autruches est situé sur un parc de 6 hectares, arboré, peuplé d’animaux de tous genres.

D’un côté les animaux de la ferme qui sont accessible librement et de l’autre les animaux sauvages que vous pourrez découvrir grâce à une visite guidée.

Ce 10 juin … grande journée Far west de 10h00 à 18h00

Au programme :

– Danse country de 14h à 18h

– Un indien présent sur le parc

– Spectacle équestre à 15h

– Démonstration de saut d’obstacle

– Balade à poney

Restauration sur place

Entrée : 4.00€/personne.

Pour le reste de l’année, le parc est ouvert :

– le mercredi de 14h à 18h, le samedi et dimanche de 10h à 18h. (Hors vacances scolaires).

– du mardi au dimanche de 10h à 18h (pendant les vacances scolaires)

Infos : 07 69 22 43 37.

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

Impasse Maurice Toussaint

Dancourt 76340 Seine-Maritime Normandie



Le Far West aux autruches is located in a 6-hectare park, planted with trees and populated by animals of all kinds.

On one side are the farm animals, which are freely accessible, and on the other are the wild animals, which you can discover on a guided tour.

This June 10 … far West Day from 10:00 to 18:00

On the program :

– Country dancing from 2pm to 6pm

– An Indian in the park

– Horse show at 3pm

– Show jumping demonstration

– Pony ride

Catering on site

Admission: 4.00?/person.

For the rest of the year, the park is open :

– wednesdays from 2pm to 6pm, Saturdays and Sundays from 10am to 6pm. (Excluding school vacations).

– tuesday to Sunday, 10am to 6pm (during school vacations)

Information : 07 69 22 43 37

El Ostrich Wild West se encuentra en un parque de 6 hectáreas plantado de árboles y poblado por animales de todo tipo.

Por un lado están los animales de granja, de acceso libre, y por otro los salvajes, que podrá descubrir en una visita guiada.

Este 10 de junio … jornada Far West de 10.00 a 18.00 h

En el programa :

– Baile country de 14.00 a 18.00 h

– Un indio en el parque

– Espectáculo ecuestre a las 15h

– Demostración de salto de obstáculos

– Paseo en poni

Catering in situ

Entrada: 4,00 euros por persona.

El resto del año, el parque está abierto :

– miércoles de 14.00 a 18.00 h, sábados y domingos de 10.00 a 18.00 h. (Fuera de vacaciones escolares).

– de martes a domingo de 10.00 a 18.00 h. (durante las vacaciones escolares)

Información: 07 69 22 43 37

Der Wilde Westen mit Straußen befindet sich in einem 6 Hektar großen Park mit Bäumen, der von Tieren aller Art bevölkert wird.

Auf der einen Seite die Tiere des Bauernhofs, die frei zugänglich sind, und auf der anderen Seite die wilden Tiere, die Sie dank einer geführten Tour entdecken können.

Am 10. Juni … großer Wildwesttag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Auf dem Programm stehen:

– Country-Tanz von 14:00 bis 18:00 Uhr

– Ein Indianer, der auf dem Parkgelände anwesend ist

– Reitvorführung um 15 Uhr

– Vorführung des Springreitens

– Spaziergang auf einem Pony

Verpflegung vor Ort

Eintritt: 4.00?/Person.

Für den Rest des Jahres ist der Park geöffnet :

– mittwochs von 14:00 bis 18:00 Uhr, Samstags und Sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr. (Außerhalb der Schulferien).

– dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr (Während der Schulferien)

Infos: 07 69 22 43 37

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche