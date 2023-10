Braderie du Secours Populaire Impasse Marcel Loubens Oloron-Sainte-Marie, 11 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’antenne d’Oloron du Secours populaire organisera sa braderie dans ses locaux au profit de ses actions de solidarité.

Ouverte à tous..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:00:00. EUR.

Impasse Marcel Loubens Secours Populaire

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Oloron branch of Secours Populaire will be holding a garage sale on its premises to raise funds for its solidarity initiatives.

Open to all.

El Secours Populaire de Oloron organiza una venta de garaje en sus locales para recaudar fondos destinados a su obra benéfica.

Abierto a todos.

Die Antenne von Oloron der Secours Populaire veranstaltet in ihren Räumlichkeiten einen Flohmarkt zugunsten ihrer Solidaritätsaktionen.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn