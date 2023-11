Bal folk Impasse Marceau Châlette-sur-Loing, 18 novembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Venez assister au bal folk avec les musiciens de la Godille..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Impasse Marceau

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Come and enjoy a folk ball with the musicians of La Godille.

Ven a disfrutar de un baile folclórico con los músicos de La Godille.

Besuchen Sie den Bal Folk mit den Musikern von La Godille.

