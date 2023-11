Fête de l’Anti Gaspi Impasse Latreille Tulle, 25 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Programme : Atelier cuisine anti gaspi : Familles Rurales Corrèze – Atelier compost : Tulle Agglo – Fabrication de produits cosmétiques naturels : Centre Permanent d’initiative à l’environnement (places limitées) – Fabrication d’éponges Tawashi : Familles Rurales Corrèze – Fabrication de carrés démaquillants et bouillotes sèches : Familles Rurales – Atelier Furoshiki : Tulle Agglo – Fabrication de peinture et pâte à modeler maison : Familles rurales – Démonstration de customisation de meubles – Bourse aux boutures -.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

Impasse Latreille Salle Latreille

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Program: Anti-wasteful cooking workshop: Familles Rurales Corrèze – Compost workshop: Tulle Agglo – Making natural cosmetics: Centre Permanent d’initiative à l’environnement (places limited) – Making Tawashi sponges: Familles Rurales Corrèze – Making make-up remover squares and dry hot water bottles: Familles Rurales – Furoshiki workshop: Tulle Agglo – Making home-made paint and modelling clay: Familles rurales – Furniture customization demonstration – Cuttings market –

Programa: Taller de cocina antidesechos: Familles Rurales Corrèze – Taller de compostaje: Tulle Agglo – Elaboración de cosméticos naturales: Centre Permanent d’initiative à l’environnement (plazas limitadas) – Elaboración de esponjas Tawashi: Familles Rurales Corrèze – Elaboración de cuadrados desmaquillantes y bolsas secas de agua caliente: Familles Rurales – Taller de furoshiki: Tulle Agglo – Elaboración de pintura casera y plastilina: Familles rurales – Demostración de personalización de muebles – Intercambio de recortes –

Programm: Workshop « Anti-Gourmet-Küche »: Familles Rurales Corrèze – Kompost-Workshop: Tulle Agglo – Herstellung von Naturkosmetik: Centre Permanent d’initiative à l’environnement (begrenzte Plätze) – Herstellung von Tawashi-Schwämmen: Familles Rurales Corrèze – Herstellung von Abschminkpads und trockenen Wärmflaschen: Familles Rurales – Furoshiki-Workshop: Tulle Agglo – Herstellung von Farbe und hausgemachter Modelliermasse: Familles rurales – Vorführung von Möbel-Customization – Stecklingsbörse –

