Conférence « Tulle 1930 » Impasse Latreille Tulle, 24 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Les Amis des Quais et de la Cathédrale accueillera Monsieur Ginier, responsable des Archives Municipales Tullistes, pour une conférence sur le thème « Tulle dans les années 1930 » – Cette présentation gratuite est ouverte à tous – Elle s’appuie sur un fond documentaire exceptionnel. Nous partagerons un moment découverte passionnant, clôturé par un verre de l’amitié..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Impasse Latreille Salle Latreille Haut

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les Amis des Quais et de la Cathédrale will welcome Monsieur Ginier, head of the Archives Municipales Tullistes, for a talk on « Tulle in the 1930s » – This free presentation is open to all – it is based on an exceptional documentary collection. We’ll share a fascinating moment of discovery, ending with a friendly drink.

Los Amigos de los Muelles y de la Catedral recibirán al Sr. Ginier, responsable de los Archivos de Tull, para una conferencia sobre el tema « Tull en los años 30 » – Esta presentación gratuita y abierta a todos se basa en un fondo documental excepcional. Compartiremos un momento de descubrimiento fascinante, rematado con una copa amistosa.

Les Amis des Quais et de la Cathédrale empfängt Herrn Ginier, Leiter des Stadtarchivs von Tull, für einen Vortrag zum Thema « Tulle in den 1930er Jahren » – Dieser kostenlose Vortrag ist für alle offen – Er stützt sich auf einen außergewöhnlichen Dokumentenbestand. Wir werden einen spannenden Moment der Entdeckung teilen, der mit einem Glas Freundschaft abgeschlossen wird.

