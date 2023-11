Festival International d’Art Photographique Impasse Latreille Tulle, 28 octobre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Cette 24ème édition, qui démocratisera une nouvelle fois cette pratique artistique, valorisera notamment les pratiques amateurs et confortera notre notoriété auprès de nos partenaires et notre reconnaissance par le monde de la photographie amateur tant national (Fédération Photographique de France, Objectif Image), qu’international. La grande nouveauté 2023, c’est la réalisation d’une exposition en extérieur avec la présentation de 24 photographies sur bâches de 1,20×0,80, Place de la Cathédrale à Tulle. C’est une sélection des meilleures photographies « Nature » de la Fédération Photographique de France en 2022. Nous occuperons donc le RDC de la Salle des Fêtes Impasse Latreille à Tulle pour présenter notre exposition « papier », la Salle Latreille pour le jugement de notre concours photo, le C.C.S pour nos stages, et la Place de la Cathédrale pour l’exposition en extérieur..

2023-10-28 fin : 2023-11-12 . .

Impasse Latreille

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This 24th edition, which will once again democratize this artistic practice, will promote amateur photography and consolidate our reputation with our partners and our recognition by the world of amateur photography, both nationally (Fédération Photographique de France, Objectif Image) and internationally. The big news for 2023 is an outdoor exhibition featuring 24 photographs on 1.20×0.80 tarpaulins, on the Place de la Cathédrale in Tulle. It’s a selection of the best « Nature » photographs from the Fédération Photographique de France in 2022. We will occupy the ground floor of the Salle des Fêtes Impasse Latreille in Tulle to present our « paper » exhibition, the Salle Latreille for the judging of our photo competition, the C.C.S for our training courses, and the Place de la Cathédrale for the outdoor exhibition.

Esta 24ª edición democratizará una vez más esta práctica artística, promoviendo especialmente la fotografía amateur y consolidando nuestra reputación entre nuestros socios y nuestro reconocimiento por parte del mundo de la fotografía amateur, tanto a nivel nacional (Fédération Photographique de France, Objectif Image) como internacional. La gran novedad de 2023 será una exposición al aire libre de 24 fotografías en lonas de 1,20×0,80 en la plaza de la Cathédrale de Tulle. Se trata de una selección de las mejores fotografías de « Naturaleza » de la Fédération Photographique de France en 2022. Así pues, ocuparemos la planta baja de la Salle des Fêtes Impasse Latreille de Tulle para presentar nuestra exposición « en papel », la Salle Latreille para el fallo de nuestro concurso fotográfico, el C.C.S. para nuestros cursos y la Place de la Cathédrale para la exposición al aire libre.

Ausgabe, die diese künstlerische Praxis erneut demokratisieren und insbesondere die Amateurfotografie aufwerten wird, wird unseren Bekanntheitsgrad bei unseren Partnern und unsere Anerkennung durch die Welt der Amateurfotografie auf nationaler (Fédération Photographique de France, Objectif Image) und internationaler Ebene stärken. Die große Neuheit des Jahres 2023 ist eine Ausstellung im Freien, bei der 24 Fotografien auf 1,20 x 0,80 m großen Planen auf dem Place de la Cathédrale in Tulle präsentiert werden. Es handelt sich um eine Auswahl der besten Naturfotografien der Fédération Photographique de France aus dem Jahr 2022. Wir werden also das Erdgeschoss des Salle des Fêtes Impasse Latreille in Tulle für unsere Papierausstellung, den Salle Latreille für die Bewertung unseres Fotowettbewerbs, das C.C.S. für unsere Praktika und den Place de la Cathédrale für die Außenausstellung nutzen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze