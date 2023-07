Festival Dec’Ouvrir : Alain schneider Mundo pataquès Impasse Latreille Tulle, 17 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Ecrire, composer et chanter pour l’enfant mais aussi pour celui qui sommeille en chacun d’entre nous, telle est la marque d’Alain Schneider, figure incontournable du paysage musical jeune public. Comment va le monde aujourd’hui ? C’est une question qu’il pose dans son spectacle Mundo pataqués, où il raconte ce joyeux patafouillis qui tourne carré et pas rond. On y découvre différents personnages, des personnalités inspirantes, bouillonnantes d’idées anticonformistes, des « zinzinventures » avec Cyril Dampnier et Johanne Mathaly.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . EUR.

Impasse Latreille

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Writing, composing and singing for children, but also for the child in all of us, is the hallmark of Alain Schneider, a key figure on the children’s music scene. How is the world today? This is the question he poses in his show Mundo pataqués, in which he recounts the merry muddle that goes round and round. The show features a wide range of characters, inspiring personalities bubbling with non-conformist ideas, and « zinzinventures » with Cyril Dampnier and Johanne Mathaly

Escribir, componer y cantar para los niños, pero también para el niño que todos llevamos dentro, es la seña de identidad de Alain Schneider, figura clave de la escena musical para el público infantil. ¿Cómo es el mundo hoy? Esa es la pregunta que plantea en su espectáculo Mundo pataqués, en el que cuenta la historia de este alegre embrollo que da vueltas y vueltas. El espectáculo presenta una variedad de personajes, personalidades inspiradoras rebosantes de ideas inconformistas, y « zinzin aventuras » con Cyril Dampnier y Johanne Mathaly

Schreiben, Komponieren und Singen für das Kind, aber auch für das Kind, das in jedem von uns schlummert, das ist das Markenzeichen von Alain Schneider, einer unumgänglichen Figur in der Musiklandschaft für junge Zuschauer. Wie geht es der Welt heute? Diese Frage stellt er in seinem Stück Mundo pataqués, in dem er von diesem fröhlichen Durcheinander erzählt, das sich eckig und nicht rund dreht. Man lernt verschiedene Charaktere kennen, inspirierende Persönlichkeiten, die vor nonkonformistischen Ideen sprudeln, « zinzinventures » mit Cyril Dampnier und Johanne Mathaly

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze