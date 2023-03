Atelier danse contemporaine inspiré des danses basques Impasse Latreille, Tulle (19)

Atelier danse contemporaine inspiré des danses basques Impasse Latreille, Tulle (19), 3 avril 2023, . Atelier danse contemporaine inspiré des danses basques Lundi 3 avril, 18h30 Impasse Latreille, Tulle (19) 0 L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle, accueille avec plaisir le collectif basque BILAKA, en collaboration avec Martin Harriague, pour son spectacle Gernika, le mardi 04 avril 2023 à 20h au Théâtre de Tulle : Dans ce cadre, nous vous proposons un atelier inspiré des danses traditionnelles basques déployant une écriture contemporaine avec un membre du collectif BILAKA Atelier « Voulez-vous danser avec Nous ? » Le Lundi 03 Avril de 18h30 à 20h30Au Théâtre de Tulle Dans la pièce Gernika, le chorégraphe Martin Harriague s’inspire de l’esthétique et des codes des danses traditionnelles basques biscayennes, ainsi que de l’énergie et de la physicalité des danseurs du Collectif tout en y apportant sa corporalité organique, rythmée et ancrée afin de développer une écriture chorégraphique nouvelle. Par le biais de cet atelier, l’équipe artistique espère pouvoir transmettre les clés de ce nouveau langage, de sorte à ce que chacun puisse intimement s’approprier l’essence de la pièce Gernika. Atelier gratuit sur inscription, destiné aux Adolescents et Adultes pratiquant la danse. Réponse souhaitée avant le lundi 27 mars, dans la limite des places disponibles.Inscriptions auprès de Jérôme Farges par mail àjerome.farges@sn-lempreinte.frInformations aux 05-55-26-99-24 source : événement Atelier danse contemporaine inspiré des danses basques publié sur AgendaTrad Impasse Latreille, Tulle (19) Impasse Latreille, 19000 Tulle, France [{« link »: « mailto:jerome.farges@sn-lempreinte.frInformations »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41199 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T18:30:00+02:00 – 2023-04-03T20:30:00+02:00

2023-04-03T18:30:00+02:00 – 2023-04-03T20:30:00+02:00 nivernais atelier

Détails Autres Lieu Impasse Latreille, Tulle (19) Adresse Impasse Latreille, 19000 Tulle, France Age max 110 Lieu Ville Impasse Latreille, Tulle (19)

Impasse Latreille, Tulle (19) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//