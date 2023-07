Atelier yoga : La marche physiologique impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Atelier yoga : La marche physiologique Samedi 20 janvier 2024, 14h30 impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Tarif: 45€, 80€ les deux ateliers – NB. variation des tarifs si relaxation sonore

3 heures de yoga pour travailler autour de thématique, mettre du lien entre yoga, anatomie et quotidien.

Ces stages ont pour objectif :

– mieux comprendre son corps

– donner des pistes de travail pour résoudre des tensions et améliorer son bien-être au quotidien.

– approfondir sa pratique de yoga

Inscriptions nécessaires, places limitées.

Plus d’informations: www.yogaaubonheurdesoi.fr

impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) 10 impasse Jeanne Lafond Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine asso.aubonheurdesoi@gmail.com 06 62 41 22 25 www.yogaaubonheurdesoi.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

yoga postural yoga pour tous

Noémie Bart