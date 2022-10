Stage de yoga : Yoga et marche impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Stage de yoga : Yoga et marche impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac), 2 avril 2023, Bordeaux. Stage de yoga : Yoga et marche Dimanche 2 avril 2023, 09h30 impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac)

Tarif: 45€, adhérent association: 40€

Ce stage de yoga qui propose un travail postural de 3 heures autour d’une thématique afin de mieux comprendre le corps et intégrer des exercices posturaux pour plus de bien-être au quotidien. impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) 10 impasse Jeanne Lafond La Benauge Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “http://www.yogaaubonheurdesoi.fr”}] 3 heures de yoga pour travailler autour de thématique et intégrer des exercices à refaire au quotidien :

– le yoga au bureau, avec une chaise en octobre

– le yoga pour soulager le dos en janvier

– le yoga en lien avec la marche en avril

– le yoga, asana & pranayama, lien entre la posture et la respiration en juillet Ces stages ont pour objectif de donner des pistes de travail pour résoudre des tensions, mieux comprendre son corps et améliorer son bien-être au quotidien. Inscriptions nécessaires, places limitées.

Plus d’informations: www.yogaaubonheurdesoi.fr

