Yoga parent-enfant (3-6 ans) Samedi 4 mars 2023, 10h30 impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac)

Tarifs découverte: 15€ duo / 25€ famille, unité : duo 18€ / famille 28€, carte de 5 ateliers : 75€, tarifs spéciaux “famille”, “frère/sœur”

Yoga ludique pour les familles : chansons, histoire, mouvements, postures, jeux, respiration, massage, relaxation. Moment de complicité et douceur pour les parents et leurs enfants entre 3 et 6 ans.

impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) 10 impasse Jeanne Lafond La Benauge Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le yoga des petits invite à bouger, se défouler, rigoler. Petit à petit, l’attention se pose sur les sensations, les émotions, la respiration. L’enfant est accompagné vers calme intérieur et la détente.

A travers les histoires, le yoga stimule l’imaginaire. Les postures de yoga se transforment en animaux, végétaux, objets, héros. Les enfant vivent des aventures et apprennent à mieux se connaître, accepter et calmer ses émotions.

Avec les jeux corporels, les massages et les câlins, le yoga en famille privilégie le lien parent/enfant. C’est un moment de complicité et de tendresse qui propose en même temps des rituels bien-être simples à réutiliser à la maison. Ce moment récréatif et de bien-être offre est un moment privilégié entre le parent et l’enfant qui développe la confiance et renforce les liens.

Thématique: les samedis de 10h30 à 11h30

– 04 fév. : voyage dans les étoiles

– 04 mars : Le printems est là.

– 01 avril : Les poissons d’avril

– 13 mai : Invitation au voyage

– 24 juin : vive l’été!

– 01 juillet : la chasse au trésor

Inscriptions nécessaires, places limitées.

Plus d’informations: www.yogaaubonheurdesoi.fr



Noémie Bart