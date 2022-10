Atelier Bien-être Bulle de Bonheur – Adultes impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier Bien-être Bulle de Bonheur – Adultes impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac), 13 janvier 2023, Bordeaux. Atelier Bien-être Bulle de Bonheur – Adultes Vendredi 13 janvier 2023, 20h00 impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac)

Unité : 35€, carte de 4 ateliers : 110€, tarifs “amis” (pour deux): 60€ l’unité et 190€ le cycle

Atelier Bien-être pour prendre faire une pause, prendre soin de soi, se ressourcer Une soirée bien-être juste pour soi ou à vivre entre amis Yoga, respiration, centrage, massage, échange, relaxation impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) 10 impasse Jeanne Lafond La Benauge Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “http://www.yogaaubonheurdesoi.fr”}] Ces ateliers vous emmènent en voyage, un voyage sensoriel qui vous invite à vous faire du bien et lâcher prise par des moments de yoga, massage, respiration, méditation, relaxation ainsi que des moments d’échange et de partages. Ces ateliers sont à vivre juste pour soi ou entre amis. Ils nous amènent à lâcher-prise et cultiver joie, sérénité et confiance. Cette année, je propose un cycle de 4 ateliers nommés : Des pieds à la tête, à la découverte de soi. Ces Bulles explorent les différentes parties du corps et zones énergétiques en les reliant à une symbolique: Inscriptions nécessaires, places limitées.

Plus d’informations: www.yogaaubonheurdesoi.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:00:00+01:00

2023-01-13T22:30:00+01:00 Noémie Bart

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Adresse 10 impasse Jeanne Lafond La Benauge Ville Bordeaux Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Bordeaux Departement Gironde

impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier Bien-être Bulle de Bonheur – Adultes impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) 2023-01-13 was last modified: by Atelier Bien-être Bulle de Bonheur – Adultes impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) 13 janvier 2023 bordeaux impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) Bordeaux

Bordeaux Gironde