Yoga prénatal en couple Mardi 11 octobre, 19h00 impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac), Bordeaux.

45€ le couple

Pour les couples qui attendent un enfant ? et souhaitent se préparer ensemble et « en corps » à l’accouchement. impasse Jeanne Lafond (limite bas Floirac) 10 impasse Jeanne Lafond La Benauge Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un stage de 2 heures pour :

– expérimenter des postures à deux pour mettre du sens entre postures et processus de l’accouchement

– profitez ensemble d’un moment de relaxation

– se questionner sur la place et le rôle du partenaire ➡Un peu de théorie et surtout de l’expérimentation. Stage limité à 4 couples.

