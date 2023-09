Projection : « Archives de quartier # 1 – Le Pontet » Impasse Jean Secret Sarlat-la-Canéda, 15 septembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Projection : « Archives de quartier # 1 – Le Pontet » Vendredi 15 septembre, 20h00 Impasse Jean Secret Gratuit. Entrée libre. Prévoir une petite lampe.

La grande collecte d’archives sur le quartier du Pontet et le collège La Boétie a porté ses fruits. Une restitution en plein air aura lieu sous forme de vidéo projection sous le grand viaduc, derrière l’ancienne station Shell le 15 septembre 2023 à partir de 20h.

En lien avec le service du patrimoine, qui a coordonné et collecté les différentes formes de témoignages, le vidéaste Olivier Crouzel vous livre les multiples mémoires du quartier, avec une installation hors-norme. Au fil des visages d’habitants ou d’usagers, de paysages et d’architecture, il donne vie au quartier et démontre que patrimoine matériel et immatériel sont indissociables.

C’est une réponse grandeur nature à la thématique du « patrimoine vivant » choisie par le ministère de la Culture pour les 40e Journées européennes du patrimoine : une expérience à ne pas manquer !

Vous-même avez des documents ? N’hésitez pas à les apporter, la collecte continue !

Impasse Jean Secret Impasse Jean Secret, 24200 Sarlat-La Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 29 82 98 Rendez-vous au viaduc du Pontet, impasse Jean Secret. Accès piéton impossible. Parking près de la halle paysanne. Proximité Coloplast. Gare SNCF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

©Olivier Crouzel