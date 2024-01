ATELIER BOUTONS, PORTE-CLÉS ET BRACELETS Impasse Jean Barthes Maraussan, samedi 13 janvier 2024.

Maraussan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13

L’atelier boutons, porte-clés et bracelets, animé par l’Atelier Récréations, est l’occasion pour vous de sélectionner les coloris de cordons, boutons et les pampilles qui vous ressemblent afin de confectionner vos propres accessoires.

A partir de 7 ans.

Gratuit – Sur inscription.

Impasse Jean Barthes

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



