Roller Party Impasse Gustave Pailloux Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Roller Party Impasse Gustave Pailloux Bourges, 4 novembre 2023, Bourges. Bourges,Cher Roller club de bourges propose une soirée déguisée monstrueusement cool !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 22:00:00. .

Impasse Gustave Pailloux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Roller club de bourges offers a monstrously cool costume party! El Roller Club de Bourges organiza una fiesta de disfraces monstruosamente chula Roller club de bourges schlägt einen monstermäßig coolen Kostümabend vor! Mise à jour le 2023-10-19 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Impasse Gustave Pailloux Adresse Impasse Gustave Pailloux Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Impasse Gustave Pailloux Bourges latitude longitude 47.10972;2.41012

Impasse Gustave Pailloux Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/