FÊTE DE L’HIVER- MAISON DE QUARTIER PIERRE-GUÉDOU Impasse Floréal Le Mans, 16 décembre 2023, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

Venez fêter Noël à la maison de quartier Pierre-Guédou.

-Petit marché de Noël

-Espace petite enfance et contes

-Gouter et boissons

-Ateliers créatifs

-Jeux et musique

Entrée libre

.

Impasse Floréal Maison de quartier Pierre Guédou

Le Mans 72039 Sarthe Pays de la Loire



