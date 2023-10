Faire en Normandie : le salon normand où l’on (re)découvre le savoir-faire local Impasse Duc Rollon Caen, 14 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Plus de 50 artisans et créateurs de Normandie exposent à la salle du Palais Ducal à Caen.

Démonstrations, dégustations, vente de produits, venez découvrir les dernières créations dans des domaines variés : mode, maison, bien-être, gastronomie, art et nouvelles technologies !.

Samedi 2023-10-14 10:30:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie



More than 50 artisans and creators from Normandy are exhibiting at the Palais Ducal in Caen.

With demonstrations, tastings and product sales, come and discover the latest creations in a variety of fields: fashion, home, well-being, gastronomy, art and new technologies!

Más de 50 artesanos y diseñadores de Normandía exponen en el Palacio Ducal de Caen.

Con demostraciones, degustaciones y venta de productos, venga a descubrir las últimas creaciones en los más diversos ámbitos: moda, hogar, bienestar, gastronomía, arte y nuevas tecnologías

Mehr als 50 Kunsthandwerker und Designer aus der Normandie stellen im Saal des Palais Ducal in Caen aus.

Vorführungen, Verkostungen, Produktverkauf – entdecken Sie die neuesten Kreationen aus den verschiedensten Bereichen: Mode, Haus, Wellness, Gastronomie, Kunst und neue Technologien!

Mise à jour le 2023-10-06 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité