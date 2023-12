Soirée Jeux Impasse du Temps Libre Pouillon, 12 avril 2024, Pouillon.

Pouillon Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12 23:00:00

Soirée Jeux en famille ou entre amis, venez partager un moment de convivialité autour d’une sélection des dernières nouveautés de la ludothèque. A partir de 6 ans. Inscription et renseignement au 06.65.03.22.29..

EUR.

Impasse du Temps Libre Ludothèque

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans