Cinéma : les AS de la jungle 2 impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers, 26 octobre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Séance cinéma le jeudi 26 octobre à 14h30, au foyer rural de Saint Pardoux-Soutiers.

Tarif : 6,50€

Tarif réduit : 5 €

Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

impasse du stade

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Film show on Thursday, October 26 at 2.30pm, at the Saint Pardoux-Soutiers village hall.

Price: 6.50?

Reduced rate: 5?

Who do we call to the rescue when a mysterious super-villain covers the jungle in pink foam that explodes on contact with water? The Jungle Aces! With less than a month to go before the rainy season, the race against time is on. From the North Pole to the Far East, crossing mountains, deserts and oceans, our heroes will have to travel the world in search of an antidote, far from their favorite jungle!

Proyección de la película el jueves 26 de octubre a las 14.30 h, en el vestíbulo rural de Saint Pardoux-Soutiers.

Tarifa: 6,50 euros

Tarifa reducida: 5?

¿Quién debe acudir al rescate cuando un misterioso supervillano cubre la jungla de espuma rosa que explota al contacto con el agua? ¡Los Ases de la Jungla! A menos de un mes de la temporada de lluvias, comienza la carrera contrarreloj. Desde el Polo Norte hasta el Lejano Oriente, atravesando montañas, desiertos y océanos, nuestros héroes tendrán que recorrer el mundo en busca de un antídoto, ¡lejos de su selva favorita!

Filmvorführung am Donnerstag, den 26. Oktober um 14:30 Uhr im Landhaus von Saint Pardoux-Soutiers.

Eintrittspreis: 6,50 ?

Ermäßigter Tarif: 5 ?

Wen ruft man zu Hilfe, wenn ein mysteriöser Superschurke den Dschungel mit einem rosafarbenen Schaum überzieht, der bei Kontakt mit Wasser explodiert? Die Asse des Dschungels! Weniger als einen Monat vor Beginn der Regenzeit beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Vom Nordpol bis zum Fernen Osten, über Berge, Wüsten und Ozeane, müssen unsere Helden die Welt nach einem Gegenmittel durchkämmen – weit weg von ihrem Lieblingsdschungel!

Mise à jour le 2023-10-10 par CC Val de Gâtine