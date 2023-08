La Cyclopède Beuzevillaise 2023 Impasse du Stade Beuzeville-la-Grenier, 17 septembre 2023, Beuzeville-la-Grenier.

Beuzeville-la-Grenier,Seine-Maritime

Les Dossards :

Remise des dossards à partir de 8H00, à la Salle « Bruno Legros » (Stade de Football)

Les Courses :

LA CYCLOPEDE

Départ : 9h30

Course 7 km / 21 km / 4 km

Départ : 9h35

Course découverte 2 km / 14 km / 2 km

Non licencié(e)s et licencié(e)s né(e)s avant le 01/01/2002 :

Course a pied : 7 km (1 grande boucle)

Vélo : 21 km (3 grandes boucles)

Course a pied: 4 km (2 petites boucles)

LA DECOUVERTE

Découverte licencié(e)s ou Non Licencié(e)s ouverte à toutes et tous

Course a pied : 2 km (1 petite boucle)

Vélo : 14 km (2 grandes boucles)

Course a pied : 2 km (1 petite boucle).

2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 13:00:00. .

Impasse du Stade

Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie



Race numbers:

Bib numbers will be handed out from 8:00 a.m. at the Salle « Bruno Legros » (Stade de Football)

Races:

CYCLOPEDE

Start time: 9:30 a.m

Race 7 km / 21 km / 4 km

Start: 9:35 am

Discovery race 2 km / 14 km / 2 km

Non-licensed runners and licensed runners born before 01/01/2002 :

Running: 7 km (1 long loop)

Cycling: 21 km (3 large loops)

Running: 4 km (2 short loops)

DISCOVERY

Open to all with or without a license

Running: 2 km (1 short loop)

Cycling: 14 km (2 large loops)

Running: 2 km (1 short loop)

Dorsales :

Los dorsales se entregarán a partir de las 8.00 horas en la Salle « Bruno Legros » (Estadio de fútbol)

Carreras :

CICLOPEDE

Hora de salida: 9h30

Carrera 7 km / 21 km / 4 km

Hora de salida: 9.35h

Carrera Discovery 2 km / 14 km / 2 km

No titulares de licencia y titulares de licencia nacidos antes del 01/01/2002 :

Carrera: 7 km (1 bucle largo)

Ciclismo: 21 km (3 vueltas largas)

Carrera: 4 km (2 vueltas cortas)

DESCUBRIMIENTO

Abierto a todos, con o sin licencia

Carrera: 2 km (1 circuito corto)

Ciclismo: 14 km (2 vueltas largas)

Carrera: 2 km (1 circuito corto)

Die Startnummern :

Startnummernausgabe ab 8:00 Uhr im Saal « Bruno Legros » (Fußballstadion)

Die Rennen :

LA CYCLOPEDE

Start: 9.30 Uhr

Lauf 7 km / 21 km / 4 km

Start: 9.35 Uhr

Entdeckungslauf 2 km / 14 km / 2 km

Nichtlizenzierte und Lizenzierte, die vor dem 01/01/2002 geboren sind :

Laufen: 7 km (1 große Schleife)

Radfahren : 21 km (3 große Schleifen)

Laufen: 4 km (2 kleine Schleifen)

DIE ENTDECKUNG

Die Entdeckungsreise mit oder ohne Lizenz ist für alle offen

Laufen : 2 km (1 kleine Schleife)

Radfahren : 14 km (2 große Schleifen)

Laufen: 2 km (1 kleine Schleife)

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche