Manche Le Rozel . Parallèlement aux travaux de fouille, l’ensemble de la stratigraphie (étude des couches sédimentaires) a été révisée par trois spécialistes des couches sédimentaires, des datations physiques de ces dernières et des mollusques. En effet, les mollusques terrestres rencontrés sur le site nous renseignent sur les données environnementales et paléo-climatiques.

secretariat.assohistsurtain@gmail.com https://neandertalrozel.org/

